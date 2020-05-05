С 5 мая в Киеве разрешили работу МАФов по реализации фастфуда и утвердили требования к безопасности их работы в условиях противоэпидемических ограничений.

Об этом сообщают на сайте Киевской горгосадминистрации.

Соответствующие требования утверждены распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Валентина Мондриевского.

"При условии соблюдения требований продажа может быть начата уже с 5 мая. В распоряжении говорится о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа. То есть таких, где приготовление осуществляется внутри без доступа потребителей", - говорится в сообщении КГГА.

Так, употребление еды и напитков на месте продажи запрещено, обязательным условием работы является обслуживание "на вынос" через окошко выдачи.

При этом в МАФах должны обеспечить масочный режим, ежедневную проверку температуры у персонала, дистанцию минимум 1,5 метра, наличие антисептиков и одноразовых салфеток, перчаток для посетителей, а также организовать безопасный сбор использованных средств индивидуальной защиты и их утилизацию.

Ранее мы писали, что работа МАФов в Киеве, где продается кофе, шаурма и алкогольные напитки на розлив, была приостановлена с конца марта.

Также напомним, что с 11 мая в Украине откроют рестораны, магазины и салоны красоты, но в Киеве, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация заболевания коронавирусом, эти заведения могут открыться позже.