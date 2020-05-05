Сегодня, 5 мая, в Киеве открылись три рынка, которые приостанавливали свою работу из-за карантина. Завтра заработают еще две торговые площадки.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 5 мая сообщил мэр столицы Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

"Сегодня в столице уже открылись три рынка: Демеевский в Голосеевском районе, "Маяк" в Деснянском и базар на Лесной. Завтра должны открыться Владимирский и Печерский рынки. Я призывают всех киевлян придерживаться правил безопасности и на рынках в частности. Важно: дистанция, перчатки, дезинфекция", - сказал Кличко.

Кличко о рынках - с 06:40

Напомним, правительство разрешило рынкам возобновить работу 1 мая. По состоянию на 2 мая в Киевской области заработали 13 агрорынков.

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