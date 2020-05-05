Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун назвала намерения властей приостановить второй этап ее медреформы "трусливым шагом в прошлое".

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Настоящая трансформация системы здравоохранения не может быть воплощена, когда власть стремится исключительно нравиться. Нельзя трансформировать уровень медицинской помощи в больницах и поликлиниках, когда ты смотришь на медиков как на электорат/потенциальный риск для местных выборов осенью. Сегодня и Зеленский, и Радуцкий, и Максим Степанов защищают исключительно собственные политические интересы и статус-кво давно действующих в регионах медицинских элит и фармацевтической мафии

Если много слушать бред Глузмана о ЦРУ и "мировой заговор", то можно даже не почувствовать, как превратишь всю страну в дурдом. Если считать голосом "бедных врачей" миллионера и укрыватели убийц Тодурова, то можно даже не почувствовать, как все вменяемые врачи уйдут. Если для противодействия пандемии привлекать "экспертизу" инфекциониста-расиста Голубовскую, то можно за три месяца до сих пор не суметь тестировать людей на COVID-19 в достаточных масштабах и не обеспечить медиков элементарными средствами защиты.

Медикам - уравниловку и рабство, пациентам - страх, страдания и смерть, Зеленскому и ко - зарубежные клиники и высокие рейтинги. Украинцам время взрослеть, выключать телевизор и понимать последствия собственных решений", - считает Супрун.

Напомним, вчера стало известно, что второй этап медреформы Супрун будет остановлен до нового года. Зеленский это косвенно подтвердил.

Также мы подробно разбирались, что сделает Зеленский с медреформой Супрун.