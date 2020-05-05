По состоянию на утро вторника, 5 мая, число инфицированных коронавирусом в Киеве составляет 1583 человека. За сутки Covid-19 в столице выявили у 48 пациентов - это вдвое больше, чем в предыдущий день.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 5 мая сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

Среди новых пациентов, по словам Кличко, двое медиков. Один случай в течение 24 часов оказался летальным. Заболели 22 женщины от 18 до 73 лет и девочка 13 лет. Также 22 мужчины от 25 до 81 года и трое мальчиков 4, 12 и 16 лет. В больницу госпитализировали 8 пациентов. За сутки выздоровели 11 киевлян.

По данным Кличко, из всех 1 583 случаев коронавируса в Киеве 28 оказались летальными, 91 пациент выздоровел.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире 5 мая в связи с пандемией коронавируса.

Также мы писали, что по состоянию на утро 5 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 12 697 человек.