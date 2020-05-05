Вчера, 4 мая, на внеочередном заседаниии Кабмина члены правительства продлили карантина в Украине до 22 мая. Но уже сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что карантин в стране могут продолжить и после 22 мая, но с ослаблениями.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль в эфире Украинского радио.

"Скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продлен и далее со следующими этапами ослаблений, если это позволит сделать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом", – рассказал Шмыгаль.

Первый этап ослабления карантина начинают именно 11 мая, потому что после этой даты ожидают уменьшения количества заболевших.

"Сейчас мы находимся на пике заболеваемости, или так называемом плато. Это когда количество заболевших ежедневно не меняется. Соответственно, по расчетам, пик завершится где-то 8–9 мая. С 11 мая надеемся на начало уменьшения количества заболевших и начало этапа, когда количество выздоровевших людей будет преобладать. То есть это фактически начало завершения эпидемии для Украины в медицинских терминах", – пояснил премьер.

Вчера, 4 мая, мы сообщали, в Тернополе решили ослабить карантин с 5 мая. В городе разрешили работать предприятиям по оказанию услуг общественного питания с адресной доставкой, а также предприятиям, торгующим продуктами быстрого питания.

Напомним, по данные на утро 5 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 12 697 человек. За сутки Covid-19 заразились 366 человек.