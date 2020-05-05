Несмотря на скорое начало смягчения карантина в Украине, запланированное уже с 11 мая, метро в стране будет закрыто еще ориентировочно около двух месяцев.

Об этом "Стране" сообщил источник на Банковой.

Так, предполагается, что при самых оптимистичных прогнозах подземка в Киеве, а также Харькове и Днепре заработает в конце июня или начале июля.

При этом масочный режим будет действовать еще дольше - до конца текущего года или даже дольше. Дело в том, что уже к ноябрю-декабрю 2020-го в Украине может произойти новая вспышка коронавируса.

Между тем, текущие ограничительные меры, введенные в стране, оцениваются как достаточно эффективные: так, если бы карантина не было, по результатам моделирования сейчас количество заболевших составляло бы не 12 697, а около 250 000.

Между тем, в эфире "Украинского радио" премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что метро в Украине планируют открывать в два этапа: сначала для отдельных категорий граждан и с определенными ограничениями, а затем для других пассажиров. Работать в обычном режиме метрополитен начнет на предпоследнем этапе ослабления карантина.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире 5 мая в связи с пандемией коронавируса.