Сегодня, в среду 6 мая, в Киеве опять ожидаются дожди. Всем, кто сегодня планирует выходить из дома, рекомендовано обуть водонепроницаемую обувь. Внимательными следует быть и водителям - с полудня и до вечера дорога будет влажной. Подробный прогноз погоды в столице публикуем ниже.

Погода в Киеве сегодня по часам

6 мая солнце восходит в 5:23. Ранним утром на улице будет отличная погода - комфортные +10 градусов и безветренно.

В 9 утра в Киеве уже станет светить яркой солнце. На улице не будет ни одной тучи, из-за чего многие могут выйти на улицу без зонтиков.

В 12 часов дня в столице начнет идти дождь. Осадки ожидаются незначительные - 0,4 мм.

В 15 часов дня дождь станет идти сильнее почти в три раза - выпадет 1,3 мм. Усилится и ветер.

Прекратится непогода лишь к вечеру, около 18 часов. Однако солнце больше сегодня не выйдет. Зайдет оно в 20:26.

Из-за дождя в период с 12 до 18 часов дороги Киева будут влажными. Водителям и пешеходам нужно быть внимательными и осторожными.

Влажность на дорогах:

Штормового ветра 6 мая в Киеве не будет, однако парковаться возле шатких конструкций все равно не надо. Также напомним, что не следует пережидать дождь под деревьями.

Скорость ветра:

Ультрафиолетовый индекс (показатель уровня ультрафиолетового излучения) в Киеве на протяжении всего дня будет низким. Но именно в период осадков - с 12 до 18 часов - он повысится до умеренного.

Ультрафиолетовый индекс:

6 мая период майских дождей не закончится. Они будут идти также 7 и 8 мая, а в выходные - 9 и 10 мая - уже без осадков. Читайте подробнее Прогноз погоды на весь май 2020 в Киеве.

На днях "Страна" рассказывала и показывала, как ливень залил столицу, а машины плыли по центру города.