Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в данный момент от исключения кого-то из мажоритарщиков из состава фракции сильнее пострадает сама политсила, чем депутаты, которых попросят на выход.

Об этом он рассказал в интервью журналу "НВ".

"На самом деле сейчас многие раскачивает фракцию, ожидая исключения. Как только мы исключим одного или двух, вслед побегут 10-15-20 по каким-либо причинам. А причину депутат легко придумает: мол, не согласен с какими-то политическими позициями, давили на него, а он всегда хотел иначе. В результате у нас слетит монобольшинство и мы вынуждены будем идти с кем-то в коалицию", - отметил Арахамия, отвечая на вопрос о том, почему из "Слуги народа" не исключили депутатов Максима Бужанского и Александра Дубинского.

Кроме того, Арахамия признал, что "роковая ошибка" заключается в том, что парламент не принял императивный мандат, который предусматривает отзыв депутатов.

"Сейчас уже императивный мандат невозможно принять, нужно быть реалистом. С императивным мандатом управлять фракцией было бы на порядок легче", - добавил Арахамия.

Напомним, в ноябре 2019 года фракция "Слуги народа" исключила из своих рядов Анну Скороход и Антона Полякова.

Кроме того, в декабре Разумков официально объявил об исключении из фракции "Слуга народа" Полякова, Скороход и Иванисова.