Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что медреформа в ее нынешнем виде означает увольнение около 50 000 медработников и закрытие 332 больниц. И если ничего не изменить, то медицинскую систему ждет крах.

Об этом Максим Степанов заявил в ходе онлайн-брифинга в понедельник, 5 мая, видео обнародовано в Youtube.

"Если ничего не изменить, то массовое увольнение приведет к катастрофическому росту смертности, стремительному распространению таких болезней, как тот же туберкулез. Доступ миллионов украинцев к нормальному медобеспечению будет затруднен", - сказал Степанов.

Поэтому по поручению президента Украины Владимира Зеленского Минздрав модифицирует нынешнюю реформу, от чего выигрывают как медики, так и пациенты.

Среди основных изменений:

Все учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь, получат финансовый ресурс из государственного бюджета не менее чем в 2019 году.





С 1 июня по Государственной программе медицинских гарантий будут дополнительно финансироваться новые пакеты (первичная медицинская помощь; экстренная медицинская помощь, острый инфаркт миокарда, острый мозговой инсульт в стационарных условиях, а также 4 пакета для лечения Covid-19).





С 1 июля будет повышена заработная плата медикам (на это потребуется дополнительно 11 млрд грн).





С 11 мая начнется детальная экспертиза всей медицинской инфраструктуры, чтобы определить способность и эффективность госпитальной сети.





С 11 мая Минздрав начинает разработку и утверждение новых государственных стандартов оказания медицинской помощи с привлечением ученых и ведущих специалистов отрасли.





С 2021 будут работать новые медицинские тарифы, которые будут основываться на рыночных заработных платах для работников отрасли и качественных стандартах оказания медицинских услуг.

Раннее Степанов заявил, что из-за медреформы без ухода могут остаться 22 тысячи.

Также мы сообщали, что думает Зеленский по поводу медреформы в Украине. Он сообщил, что массово закроются больницы и будут уволены врачи.