Степанов рассказал, как планируют отменить второй этап медреформы Супрун
Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что медреформа в ее нынешнем виде означает увольнение около 50 000 медработников и закрытие 332 больниц. И если ничего не изменить, то медицинскую систему ждет крах.
Об этом Максим Степанов заявил в ходе онлайн-брифинга в понедельник, 5 мая, видео обнародовано в Youtube.
"Если ничего не изменить, то массовое увольнение приведет к катастрофическому росту смертности, стремительному распространению таких болезней, как тот же туберкулез. Доступ миллионов украинцев к нормальному медобеспечению будет затруднен", - сказал Степанов.
Поэтому по поручению президента Украины Владимира Зеленского Минздрав модифицирует нынешнюю реформу, от чего выигрывают как медики, так и пациенты.
Среди основных изменений:
- Все учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь, получат финансовый ресурс из государственного бюджета не менее чем в 2019 году.
- С 1 июня по Государственной программе медицинских гарантий будут дополнительно финансироваться новые пакеты (первичная медицинская помощь; экстренная медицинская помощь, острый инфаркт миокарда, острый мозговой инсульт в стационарных условиях, а также 4 пакета для лечения Covid-19).
- С 1 июля будет повышена заработная плата медикам (на это потребуется дополнительно 11 млрд грн).
- С 11 мая начнется детальная экспертиза всей медицинской инфраструктуры, чтобы определить способность и эффективность госпитальной сети.
- С 11 мая Минздрав начинает разработку и утверждение новых государственных стандартов оказания медицинской помощи с привлечением ученых и ведущих специалистов отрасли.
- С 2021 будут работать новые медицинские тарифы, которые будут основываться на рыночных заработных платах для работников отрасли и качественных стандартах оказания медицинских услуг.
Раннее Степанов заявил, что из-за медреформы без ухода могут остаться 22 тысячи.
Также мы сообщали, что думает Зеленский по поводу медреформы в Украине. Он сообщил, что массово закроются больницы и будут уволены врачи.