В результате пожара в частном доме в Раменском районе Подмосковья погибли шесть человек. Их личности устанавливаются.

Об этом сообщили представители российских экстренных служб, передает РИА Новости.

Как отмечается, сообщение о пожаре в доме в деревне Дурниха Московской области поступило 5 мая в 04.21. В 5.10 спасателям удалось локализовать возгорание на площади 96 квадратных метров, в 06.00 - ликвидировать открытое горение.

"В результате пожара обнаружены тела шести погибших, пол и личности устанавливаются, детей нет", - сказал собеседник агентства.

Позже в пресс-службе МЧС РФ подтвердили эту информацию.

"Обнаружены тела шести погибших... Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении МЧС РФ.

Как отметили в ведомстве, в ходе тушения пожара удалось избежать распространения огня на соседний дачный дом.

Напомним, под Сеулом вспыхнул масштабный пожар на торговом складе. Заживо сгорели 38 человек, еще 10 с ожогами в больницах.

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