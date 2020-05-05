В селе под Москвой в частном доме шесть человек сгорели заживо
В результате пожара в частном доме в Раменском районе Подмосковья погибли шесть человек. Их личности устанавливаются.
Об этом сообщили представители российских экстренных служб, передает РИА Новости.
Как отмечается, сообщение о пожаре в доме в деревне Дурниха Московской области поступило 5 мая в 04.21. В 5.10 спасателям удалось локализовать возгорание на площади 96 квадратных метров, в 06.00 - ликвидировать открытое горение.
"В результате пожара обнаружены тела шести погибших, пол и личности устанавливаются, детей нет", - сказал собеседник агентства.
Позже в пресс-службе МЧС РФ подтвердили эту информацию.
"Обнаружены тела шести погибших... Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении МЧС РФ.
Как отметили в ведомстве, в ходе тушения пожара удалось избежать распространения огня на соседний дачный дом.
Напомним, под Сеулом вспыхнул масштабный пожар на торговом складе. Заживо сгорели 38 человек, еще 10 с ожогами в больницах.
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