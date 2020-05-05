В России новой инфекции умер Евгений Микрин, генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в госкорпорацию "Роскосмос"). В середине апреля у него обнаружили коронавирус.

Об этом со ссылкой на информацию пресс-службы "Роскосмоса" передает "Интерфакс".

Коронавирус у Микрина обнаружили после поездки на Байконур, откуда 9 апреля был отправлен очередной экипаж Международной космической станции. Тогда сообщалось, что он чувствовал себя нормально, находился дома на самоизоляции, где получал лечение.

Евгению Микрину было 64 года. Он занимался разработкой систем управления пилотируемых и грузовых космических кораблей, многомодульных космических комплексов, автоматических космических аппаратов различного целевого назначения.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире 5 мая в связи с пандемией коронавируса.