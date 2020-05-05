В России за прошедшие сутки, с 4 по 5 мая, коронавирусом заразились 10 102 человека. В одной только Москве болезнь подтвердилась у 5 714 человек. Таким образом всего в России уже 155 370 зараженных.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

Новые случаи коронавируса выявили в 83 регионах. Из них 49,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано за сутки 95 летальных исходов (всего с начала эпидемии 1 451). За сутки в России полностью выздоровели 1 770 человек.

Лидером по количеству зараженных остается Москва (5 795 человек). На втором месте - Московская область (822). На третьем месте - Санкт-Петербург (226).

Ранее мы сообщали, что в России оставят карантинные ограничения пока не заработает вакцина от коронавируса, так как в Минздраве ожидают новую волну заражений Covid-19.