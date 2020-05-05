Замглавы Нацполиции, начальник полиции Киева Андрей Крищенко, который в конце марта заразился коронавирусом, выздоровел от Covid-19.

Об этом 5 мая в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Победил "корону" и вернулся в строй... Рад сообщить, что наш друг, соратник и боевой собрат, генерал полиции 3-го ранга, глава ГУНП Киева Андрей Крищенко успешно преодолел болезнь и полностью выздоровел после перенесенного Covid-19", - написал Шкиряк.

По его словам, повторные тесты Крищенко показали отрицательный результат, все медицинские показатели в норме. 5 мая Андрей Крищенко приступил к работе.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко мог заразиться коронавирусом Covid-19 на киевском вокзале, после прибытия поезда "Четыре столицы" из Латвии.