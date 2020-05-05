Президент США Дональд Трамп официально выдвинул кандидатуру заместителя помощника госсекретаря Джули Фишер на должность посла в Белоаруси.

Об этом сообщают на сайте Белого дома.

Это решение Трампа не является неожиданным, так как в апреле он объявлял о намерении предложить именно кандидатуру Фишер на должность посла.

Джули Фишер - карьерный дипломат. В настоящее время она курирует в Госдепе тематику, связанную с ЕС и Западной Европой.

"Она также ранее выполняла особые поручения, работая поверенным в делах в посольстве США в России", - говорится в сообщении Белого дома.

Также в Белом доме добавили, что у Фишер есть опыт работы и на других должностях, в частности - заместителем главы миссии США при НАТО, а также - советником по политическим и экономическим вопросам в посольстве США в Тбилиси. Помимо английского, она владеет русским, грузинским и французским языками.

В США кандидатов на пост послов выдвигает президент. Затем кандидатуры должны пройти утверждение в Сенате.

С 2008 года у США нет посла в Минске, а у Беларуси - посла в Вашингтоне после того, как США ввели санкции против госконцерна "Белнефтехим". Тогда же стороны взаимно ограничили количество работающих дипломатов. Более 12 лет дипмиссии в странах возглавляют временные поверенные. Ограничение на численность сотрудников дипмиссий США Минск отменил в январе 2019 года.

Напомним, Дональд Трамп выдвинул кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла в Украине.