Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что действующая в Украине система госзакупок ProZorro является странной, потому что в ней не работает система локализации, поэтому украинские предприятия не имеют приоритета при проведении тендеров.

Об этом он сказал в эфире передачи "Свобода слова", видео обнародовано в YouTube.

"Вопрос реформы ProZorro. У нас система локализации не работает. Система абсолютно странная, когда 660 млрд грн заказов через ProZorro, в том числе госзакупок, не имеют никакой приоритетности для украинских предприятий. Это важно, и это будет имплементировано", - сказал Петрашко.

По его словам, сейчас многие страны переносят производство из Китая, он считает, что это можно сделать и в Украине.

"Есть уникальная возможность локализовать и перевести многие производства - фармацевтика, агропромышленный комплекс... и выстроить эти цепочки уже в Украине", - сказал Петрашко.

По его словам, правительство также намерено защищать украинские предприятия в плоскости международной торговли.

"Затем - адекватная реакция и поддержка украинских предприятий на международной арене через более скрупулезное внимание к антидемпинговым расследованиям. У нас наименьшее количество антидемпинговых расследований в мире", - заявил министр.

Игорь Петрашко о системе ProZorro - с 01:27:52

Напомним, в прошлом году Владимир Зеленский подписал закон о публичных закупках на портале ProZorro. Тогда порог закупок был снижен до 50 тысяч грн, а в ProZorro введена обязательная отчетность за все закупки от 0 гривен.