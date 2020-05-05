В Запорожье националисты устроили публичное издевательство над девушкой-подростком. 14-летняя Полина снимала видео, как двое подвыпивших юношей срывают украинский флаг.

То есть она даже не касалась флага - но ее нашли и "наказали" под камеру, заставив стать на колени и облить себя зеленкой.

Полиция при этом вызвала для выяснения именно Полину, а не тех, кто над ней издевался.

"Страна" разбиралась в этой истории.

Флаг и зеленка

Инцидент произошел в ночь на 1 мая, когда трое молодых ребят записали видео, как разрывают в клочья украинский флаг (ч. 1 ст. 338 УК Украины "надругательство над государственным флагом" - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет).

В соцсетях появилось видео, на котором девушка командовала двум парням, чтобы они срывали флаг. "Та @лядь отрывайте его!". Под смех девчонки, флаг сорвали с флагштока.

Как стало известно позже - это сделала компания изрядно выпивших подростков. Видео их попойки позже опубликовали в интернете. Никаких антигосударственных лозунгов так не выкрикивали, а флаг сорвали просто "по приколу".

То есть обычное подростковое хулиганство.

Однако видео собрало массу гневных комментариев от "патриотов". Были среди них и угрозы. "Уверен, что уже сегодня будут стоять на коленях и рыдать", - написал Александр Солощенко. Как оказалось - ветеран "Азова" и местный "активист".

За угрозами последовали действия.

На Facebook-странице паблика "Запорожье NOW" от имени администрации 1 мая появилась запись, что "Полина (девушка, которая снимала на видео и ржала, как двое парней рвут украинский флаг) уже извинилась, а молодые люди в бегах. Найти их пока невозможно, но этот момент не за горами".

Далее на том же паблике появилось видео с "наказанием" девушки, которая записывала на видео снятие флага возле ТРЦ City Mall. Далее шла сцена издевательств над 14-летней Полиной.

На камеру она дрожащим голосом заявила о том, что свою страну любит и никогда не совершит подобного в жизни.

"Я искренне извиняюсь за свой поступок, за то, что я снимала видеоинцидент с флагом. Я не хотела никого обидеть. Я очень извиняюсь. Извините, пожалуйста! Я люблю Украину. Так вышло и такого больше не повторится", - говорит она на камеру, но адресуется больше к людям, которые стоят вокруг нее.

После этого девушка по требованию этих неизвестных, обливает свое лицо и волосы зеленкой и становится на колени. Обличительное видео записывают двое взрослых парней. Один из них стоит с флагом и намеревается дать его измазанной зеленкой девушке со словами - "Целуй флаг".

"Не надо. Она согласна. Не надо этому животному целовать флаг", - говорит другой закадровый участник сцены издевательства.

Как видим, всю тему с флагом и публичным унижением 14-летней Полины раскрутила именно упомянутая группа Facebook "Запоріжжя NOW".

Судя по логотипу - этот паблик создавали люди, связанные с министерством информационной политики, которое еще в 2018 году представило бренд Ukraine NOW с таким же дизайном логотипа.

Известно, что это министерство контролировали порохоботы и праворадикалы. Похожий контент и сейчас на запорожском паблике. Там постоянно критикуют Зеленского и восхваляют, к примеру, Ульяну Супрун.

Правда, кто конкретно контролирует эту группу в ФБ - непонятно. Интересно также, что на странице угрожавшего девочке "азовца" Солощенко (он грозился поставить ее на колени, что и произошло), есть пост за первое мая, который он удалил или скрыл от посторонних глаз.

Отметим, что этот удаленный статус опубликован ровно в то же время, когда паблик "Запорожье NOW" заявил о том, что девушку "заставили извиниться". Даже одной минутой раньше.

Полиция ничего не сделала националистам

После издевательской акции националистов в дело вмешалась полиция. Она оперативно разыскала всех, кто срывал флаг и открыла по ним уголовные дела. По тем же, кто издевался над подростком и заставлял девочку обливаться зеленкой - полиция никаких действий не ведет.

Хотя очевидно, что это именно они ее в полицию и сдали. То есть правоохранители точно знают личности "активистов".

Полицейские, судя по времени публикации, разобрались в инциденте намного позже после самосуда националистов. Новость об уголовном правонарушении подростков появилась на официальном сайте полиции 1 мая в 19:44, почти через 5 часов после обнародования видео самосуда (14:29).

"По факту публикации в социальной сети о повреждении государственного флага двумя мужчинами полицейскими проведена проверка. Все лица, причастные к событию 30 апреля, установлены. Следователями Александровского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении правоохранительных органов.

Также в сообщении идет речь о тех, кто срывали флаг. Это жители Запорожья - двое юношей 2001 года рождения и девушка 2007 года рождения.

"Оба злоумышленника доставлены в Александровское отделение полиции для проведения всех необходимых следственных действий. Несовершеннолетнюю вместе с матерью также пригласили в отделение полиции. С подростком проводили профилактические беседы.

2 мая двум 19-летним нарушителям сообщили о подозрении, продолжается досудебное расследование.

О действиях в отношении националистов не сказано ничего.