Президент Румынии Клаус Йоханнис не будет продлевать чрезвычайное положение в стране после завершения его срока действия 14 мая. С 15 мая в Румынии откроются парикмахерские, а также музеи и стоматологии.

Соответствующее заявление размещено на сайте главы государства.

"Я не буду издавать новый указ о продлении чрезвычайного положения, и, таким образом, 14 мая - последний день, когда у нас введено чрезвычайное положение. Начиная с 15 мая, чтобы держать эпидемию под контролем, мы войдем в так называемое состояние повышенной готовности. Оно обеспечивается специальным законодательством, которое разъясняет, как действовать в случае эпидемии, и мы, к сожалению, все еще находимся в эпидемии Covid-19", - сказал Йоханнис.

По словам президента Румынии, людям будет разрешено переезжать в деревню или город, где они живут, без необходимости давать письменное объяснение того, куда они направляются. По его словам, передвижение между разными городами будет по-прежнему ограничено.

Встречи более трех человек будут по-прежнему запрещены. Маски для лица будут обязательными на общественном транспорте и в закрытых общественных местах.

Он добавил, что следующий этап смягчения карантинных мер начнется с 1 июня.

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