Украина возобновила импорт российского бензина и дизтоплива. При этом впервые за четыре года бензин поступил по железной дороге.

Об этом со ссылкой на данные "Консалтинговой группы А-95" пишет Еnkorr.

Так, уточняется, что "Западная нефтегазовая компания" (ЗНГК) и "Евростандарт" в конце апреля возобновили импортные поставки автомобильных бензинов из России. Бензин марки А-92 поступил в Украину по железной дороге с Московского НПЗ компании "Газпром нефть". В конце апреля - начале мая ЗНГК оформила импорт около 400 т бензина, "Евростандарт" - 115 тонн.

Между тем, последний раз поставки бензинов из России в Украину по железной дороге осуществлялись в 2016 году. Тогда по итогу года было поставлено около 22 000 тонн (чуть более 1% от баланса рынка).

Также вместе с автомобильным бензином, "Евростандарт" и ЗНГК с конца апреля начали импортировать дизельное топливо производства Московского НПЗ "Газпром нефти". По состоянию на 3 мая "Евростандарт" оформил поставку 1,7 тыс. тонн, ЗНГК – 2,3 тыс. тонн ДТ. Между тем, до этого эпизода, после 2016 года, поставки дизтоплива с Московского НПЗ в Украину не фиксировались.

Напомним, с 1 августа 2019 года в Украине ввели специальную пошлину на дизельное топливо и сжиженный газ, ввезенный из Российской Федерации.