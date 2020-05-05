Израильские ученые Института биологических исследований и представители Министерства обороны страны, которые работали над вакциной против Covid-19, заявили о создании первого в мире препарата от коронавируса.

Об этом во вторник, 5 мая, сообщает издание Mako.

В совместном заявлении Института и министерства обороны говорится, что препарат работает и как вакцина, и как лекарство, подавляя коронавирус в организме больного человека.

"Речь идет о новом средстве, которое целенаправленно действует против коронавируса, - в отличие от других экспериментальных методов лечения, основанных на уже известных препаратах и методиках, применяющихся при инфекционных заболеваниях", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что клинические испытания показали высокую эффективность препарата.

"Моноклональные антитела (антитела, вырабатываемые иммунными клетками), положенные в основу препарата, были получены из плазмы крови животных и людей, переболевших коронавирусом", - добавили врачи.

По словам представителей в министерстве обороны, это первый в мире препарат направленного действия. Институт в Нес-Ционе под руководством профессора Шмуэля Шапира уже подал подал патентную заявку. На следующем этапе последует обращение к международным организациям для производства препарата.

"Я горжусь достижением израильских ученых. Речь идет о гигантском прорыве, который имеет огромное значение для всего человечества", - сказал в интервью "Едиот ахронот" министр обороны Нафтали Беннет.

Ранее мы сообщали, что к январю 2021 года в США могут быть готовы сотни миллионов доз вакцины от коронавируса, несмотря на то, что изготовление вакцины осложняется мутацией вируса.

Также писали, что в Германии начали проводить на людях испытания вакцины против Covid-19.