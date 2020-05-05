Глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который 4 мая стал отцом уже в шестой раз, опубликовал фото своего новорожденного сына.

Милым снимком Маск поделился со своими подписчиками в Twitter.

На фото Маск держит на руках своего новорожденного малыша, укутанного в пеленку. В руках владелец Tesla держит медицинскую маску. Также он поделился с подписчиками новостью, что у него родился сын, а не дочь, кроме того, и мать, и ребенок чувствуют себя хорошо.

Отметим, матерью шестого ребенка Илона Маска стала канадская певица Клэр Буше, выступающая под псевдонимом Греймс. Для нее этот ребенок стал первым, а вот у самого Маска уже есть пять детей от бывшей жены Джастин.

Напомним, предприниматель Илон Маск 1 мая одним твитом привел к падению акций Tesla.