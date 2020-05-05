В Министерстве внутренних дел Украины решили закупать средства индивидуальной защиты и дезинфекции исключительно украинских производителей. Сейчас в ведомстве уже есть полуторамесячный запас материальных ресурсов для противостояния эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, для защиты 350 000 сотрудников МВД уже оперативно закупило в КНР в марте-апреле 1,5 млн шт. респираторов, более 260 000 штук костюмов биологической защиты, 100 650 экспресс-тестов, 1 000 термометров, более 200 000 пар одноразовых перчаток. А 80 000 респираторов и 8 000 костюмов передали в Минздрав для обеспечения первоочередных нужд учреждений здравоохранения по всей Украине.

Инфографика: mvs.gov.ua

Кроме того, Центральная поликлиника МВД в апреле 2020 года закупила многоразовые респираторы высокого класса защиты модели 3М 6800М, производства известной транснациональной компании "3М". Их используют для работы медиков системы МВД с больными особо опасными инфекционными болезнями, такие как Covid-19, а также для работы сотрудников следственно-оперативных групп, которые принимают участие в осмотре тел погибших и контактах с лицами, в которых лабораторно подтвержден диагноз Covid-19.

Респиратор 3М 6800М. Фото: mvs.gov.ua

"Закупочная цена за единицу респиратора модели "3М 6800М" составляла - 4000 гривен, что ниже, чем среднее предложение на рынке", - сказано в сообщении.

Уточняется, что сейчас в Национальной полиции насчитывается 142 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни, в Государственной пограничной службе - 17, в Национальной гвардии - 19, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 3, Государственной миграционной службе - 1. Кроме этого, среди работников Министерства внутренних дел зафиксировали 59 случаев заболевания.

Напомним, Минздрав сдал в полицию руководство своего же госпредприятия при закупке защитных комбинезонов для медиков.