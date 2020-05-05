По состоянию на утро вторника, 5 мая, в Украине зафиксировано уже 12 697 случай заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 4 мая, этот показатель составлял 12 331 случай. Новых эпизодов заражений - 366.

Об этом сообщает Телеграм - канал "Политика страны".

Общее число зараженных 12 697 людей (плюс 366 случаев).

Всего умерло 316 человек (плюс 13).

Выздоровело - 1 875 (плюс 256).

Число заболевших сегодня заметно меньше, чем в последние дни.

В МОЗ заявили, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 мая 2020 в Центр поступило 1041 сообщения о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 33 311 сообщение о подозрении на Covid-19.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как Украина и мир борются с грозным заболеванием.

Так же мы рассказывали, что в Украине не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестов на коронавирус.