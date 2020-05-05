Не больше двух человек за столом и одноразовая посуда. Опубликованы правила работы кафе и ресторанов с 11 мая
Уже с понедельника, 11 мая, в Украине планируют ослабить карантин. Согласно решению правительства, с этого дня кафе и ресторанам разрешат продавать заказы на вынос, а также открыть летние площадки.
Минздрав разработал основные требования к работе заведений общепита на время карантина.
Соответствующий документ опубликован на сайте министерства.
Основные требования Минздрава к работе кафе и ресторанов с 11 мая:
- Проведение термометрии всех работников перед началом рабочего дня. Если температура окажется выше 37,2 градусов - такого сотрудника обязаны не допускать к работе, как и людей с признаками респираторных заболеваний.
- Обслуживание в общепите позволяется только на вынос по предварительным заказам и/ или на летних площадках под открытым небом. В таком случае межу столами должна быть дистанция 1,5 метра, а за каждым из них может располагаться один или два человека
- На входе необходимо разместить антисептики.
- Администрация или персонал сами должны контролировать и обеспечивать условия по недопущению очередей.
- Меню должно располагаться рядом с местом выдачи заказов, давать меню клиентам нельзя.
- Заказы должны выдавать исключительно в одноразовой посуде и закрытой таре.
- Работник и должны использовать средства индивидуальной защиты, а работодатель обеспечить их пятидневный запас и следить за выполнением этого правила.
- Людей из группы риска необходимо временно отстранить от работы в общепите.
- Перед и после открытия, а также каждые два часа помещения должны обрабатываться моющими и дезинфицирующими средствами.
- Место проведения расчета должно быть оборудовано устройствами для бесконтактной оплаты, полочкой для передачи заказа без контакта с клиентом.
Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире 5 мая в связи с пандемией коронавируса.
Также мы писали, что Минздрав заявил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом отменит смягчение карантина.
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