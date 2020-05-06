Предлагаем гороскоп на среду, 6 мая, для всех знаков Зодиака. День хорош для принятия ответственных решений, новых начинаний и смелых идей. Этот период также подходит для укрепления родственных отношений и поездок.

Дополнительно интересно гороскоп на неделю с 4 по 10 мая и прогноз астрологов на май 2020.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня вам не следует отказываться от дружеской помощи или совета партнера. Вполне вероятно, что кто-то из прежних знакомых сам свяжется с вами. Лучше провести официальную встречу в обед или к вечеру и четко распределить все ключевые и принципиальные моменты.

Телец (21.04 - 20.05)

Время придется уделить базовым и в чем-то даже скучным вещам, проработке деталей и нюансов. День будет благоприятен для творчества, которое лучше совместить с понятиями долга и чести. Ваш приятный внешний вид может добавить вам необходимых бонусов при знакомстве с новыми людьми. Следите за эстетической составляющей сегодняшнего дня.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецов ожидают крайне мотивирующие сутки. Возможно, вам потребуется проявить силу воли или продемонстрировать стойкость. Зато сегодня у вас появится больше активности и энергии, которую звезды рекомендуют накапливать утром, а отдавать - к вечеру.

Рак (22.06 - 22.07)

В среду вы захотите стремиться к точности и совершенству. Не ограничивайте себя в полете фантазии и мечтах, не думайте о правильности или хороших манерах. Сегодня - замечательный день, чтобы отдаться интуиции и даже проявить здоровый эгоизм.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня все хорошо в меру. Это значит, что вам необходимо разрешить все актуальные вопросы повестки дня, а потом уже ставить сверхзадачи и требования другим. К вечеру может усилиться конфликт интересов, постарайтесь сгладить его.

Дева (24.08 - 23.09)

В этот день не стоит ждать слишком многого от окружающих. Вам нужно гармонизировать существующие отношения. Для этого предстоит сделать нелегкий выбор и расставить приоритеты. Звезды советуют вам обратить внимание на предпочтения вашего партнера, а потом уже - на свои собственные интересы.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня Весам лучше учитывать общие принципы справедливости. Для этого вам самим потребуется выработать единственно верную линию поведения, чтобы не нарушать границы и не обижать чувства другого человека.

Скорпион (24.10 - 22.11)

День пройдет превосходно, если вы сможете избежать непосильных задач и справитесь со своими слабостями, такими как слабость и лень. Чтобы добиться успеха, постарайтесь пойти на компромисс. Не отказывайтесь от общения с товарищами даже в том случае, если сотрудничество с ними вам неинтересно.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня лучшее время для того, чтобы Стрельцы начали выбираться из своей ракушки. Не думайте много о предстоящих событиях, не погружайтесь надолго в иллюзии, забудьте о своей ранимости от общения с новыми людьми. Если вы сегодня будете интровертами, рискуете пройти мимо своей удачи.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам потребуется проявить завидное упорство и выдержку на пути к выбранной цели. Итогом сегодняшнего дня станет ваше умение работать с проблемами и преодолевать трудности на пути к успеху. Помните: чтобы лучше всех пройти сложную трассу с крутыми поворотами, нужно сбавить лишние обороты.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня энтузиазму Водолея можно только позавидовать. Хорошо, если вы не обольщаетесь наперед и трезво оцениваете выгоду от предстоящего сотрудничества. Время подходит как для физической активности, так и для интеллектуальной разминки.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам лучше быть активными лишь в кризисных ситуациях. В противном случае, инициатива будет наказуема. Звезды советуют вам не стесняться обращаться за помощью, научиться искренне говорить о трудностях и не бояться экспериментировать.