В Праге, где недавно снесли памятник советскому маршалу Коневу, установили памятник солдатам воевавшей на стороне нацистов "Русской освободительной армии" генерала Власова.

Мемориальную доску и памятник, посвященный РОА, установили 30 апреля в районе Ржепорые на окраине Праги. Решение об установке монументов одобрили муниципальные власти, как сообщает газета Seznam zprávy.

В соцсетях появилось фото памятника - это трехметровый металлический столб, на вершине которого находится маленькая фигурка танка, накрытая немецкой военной каской.

Установку приурочили к 75-летию освобождения Праги и восстания.

На мемориальной табличке указывается, что солдаты РОА участвовали в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. Отмечается, что именно в Ржепорые руководство первой дивизии РОА решило прийти на помощь восставшим.

"300 военнослужащих Русской освободительной армии погибли за освобождение Праги", - указано в записи на мемориальной доске.

Помимо этого, в правом нижнем углу доски упомянута на русском языке цитата из произведения Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ": "Все ли чехи разобрались потом, какие русские спасли им город?".

Намерение поставить памятник власовцам местные власти впервые высказали осенью 2019 года. В ответ посольство России в Чехии выразило протест, так как РОА была коллаборационистской армией, созданной руководством "третьего рейха" и что установка памятника нарушит международные обязательства Чехии по Конвенции ООН о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности.

Впрочем, сама по себе художественная композиция памятника уже стала предметом обсуждения в России.

"Крошечный танк, придавленный огромной нацистской каской, при этом вознесенный на несообразный трехметровый столб - на наш взгляд, точное символическое отображение роли и места РОА в истории. Возможно, авторы имели в виду что-то другое, но художественная правда взяла верх", - написал телеграм-канал "Россия в глобальной политике".

Ранее "Страна" сообщала, что следственный комитет России завел уголовное дело после сноса памятника Коневу в Праге.