В т.н. "Донецкой народной республике" заявили, что в результате обстрелов со стороны украинских военных три ребёнка получили ранения.

Об этом сообщает сотрудник "министерства нформации ДНР" Алексей Акутин на своем Telegram-канале.

"Сегодня в 17:35 ВСУ открыли огонь по Александровке. В течение 15 минут по домам мирных жителей было произведено 30 выстрелов из БМП-2. В результате чего получили ранения трое несовершеннолетних детей, девочки семи и десяти лет, которые в момент обстрела находились дома по адресу ул. Горького, 368а", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у двух девочек 2013 года рождения диагностировали осколочное ранение спины и осколочное ранение ноги, а у девочки 2010 года рождения — осколочное ранение в голову.

На данный момент двое детей госпитализированы в травматологческий центр, третий ребенок - в ДОКТМО имени Калинина.

Комментариев украинской стороны по этому поводу пока нет.

Ранее мы писали, что в Донецке мужчина привел в действие боевую гранату. В результате погиб один человек, двое пострадали.

Также сообщали, в Горловке под обстрелом с беспилотника погибла 26-летняя девушка.