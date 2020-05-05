Президент России Владимир Путин наградил медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." северокорейского лидера Ким Чен Ына, который недавно впервые появился на публике после трех недель отсутствия.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Посольства России в КНДР.

"В соответствии с Указом президента Российской Федерации, председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике", - сказано в сообщении.

Посол России в Северной Корее Александр Мацегора передал медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону во Дворце съездов Мансудэ 5 мая.

После этого они обсудили дальнейшую реализацию достигнутых в апреле 2019 года во Владивостоке договоренностей руководителей двух стран, нацеленных на "дальнейшее развитие и укрепление многогранного российско-корейского сотрудничества".

Напомним, "Страна" разбиралась, что стоит за недавним исчезновением лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.