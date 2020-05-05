В Израиле правительство разработало план полного выхода страны из карантина. Процесс начнется уже с сегодняшнего дня, 5 мая, и завершится 14 июня.

Об этом пишут "Вести Израиля".

План, разработанный правительством, и озвученный премьер-министром Биньямином Нетаньяху выглядит так:

С 5 мая граждане могут передвигаться свободно по городу - отменяются ограничения на 100-метровое удаление от дома. Граждане могут передвигаться свободно, но с соблюдением 2-метровой социальной дистанции и при обязательном ношении масок.





Разрешается навещать близких родственников (первой степени родства), внуки могут приходить к бабушкам и дедушкам. Однако и здесь требуются все те же меры - дистанция и маски, отказ от рукопожатий и объятий.





С 7 мая возобновят работу торговые центры и рынки.





С 10 мая возобновят работу детские сады. Занятия будут проходить в малых группах, при соблюдении особых санитарных мер.





С 17 мая будут разрешены мероприятия (включая свадьбы) численностью до 50 человек.





С 31 мая возобновится учеба в 4-10 классах. Также будут разрешены мероприятия численностью до 100 человек.





С 1 по 14 июня должны вернутся к работе спортивные сооружения, музеи, театры, рестораны, кафе, возобновится учеба в вузах. Также предусмотрена отмена ограничений на количество участников мероприятий.

При этом также разработаны три "критических ориентира", при которых будут приостановлены послабления карантинного режима:

Количество новых случаев заражения - более 100 в день (в настоящее время 40-50).



Удвоение числа новых случаев заражения - в течение 10 дней (в настоящее время - 31 день).



Увеличение тяжелобольных до 250 (в настоящее время - менее 100).

Напомним, премьер Франции объявил о выходе страны из карантина.

Также "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса 5 мая.