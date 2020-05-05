Вчера, 4 мая, премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил в Сенате проект выхода страны из карантина. "Мы не можем больше продолжать сохранять режим ограничений", - заявил он, ссылаясь на "колоссальные" последствия этой меры, как передает Rfi.

"Малый бизнес и стартапы на грани асфиксии. Все, кто работал для процветания Франции в области туризма, искусства, гастрономии, приостановили свою деятельность. Продолжать карантин означало бы сломать наш экономический двигатель, задушить наше сельское хозяйство и отправить на заклание нашу инвестиционную привлекательность", - объяснил премьер, выступая в верхней палате французского парламента.

Напомним, на прошлой неделе Филипп представил в нижней палате, Национальном собрании, план смягчения санитарных ограничений с 11 мая. Выступая в Сенате, глава правительства напомнил об основных пунктах этого плана, а также рассказал о тех изменениях, которые были внесены в проект в течение недели.

Одним из главных объектов критики в предыдущей версии проекта было решение возобновить работу школ с 11 мая.

По словам Эдуара Филиппа, откладывать возвращение учеников в классы "подобно бомбе замедленного действия", и затягивание с открытием учебных заведений станет "катастрофой для наиболее уязвимых детей и подростков".

Также премьер-министр напомнил, что в случае, если соблюдение социальной дистанции невозможно, ученикам следует носить защитные маски. Тех, кто не смог обзавестись масками, ими должны будут обеспечить учебные заведения.

Филипп объявил о новом виде социальной помощи, пообещав выплатить по 200 евро студентам в возрасте до 25 лет в наиболее сложной финансовой ситуации. Предполагается, что эта мера коснется 800 тысяч человек. Объясняется эта инициатива тем, что из-за карантина студенты не имеют возможности питаться по льготным ценам в университетских кафетериях, кроме того, многие остались без дохода от подработок.

Если санитарная ситуация не ухудшится в первые недели после отмены карантина, правительство готово разрешить проводить религиозные службы с 29 мая. Ранее премьер-министр предлагал возобновить нормальный режим работы религиозных учреждений со 2 июня, однако многие представители духовенства обратились к правительству с предложениями того, как можно сделать службы безопасными для граждан.

Премьер-министр также заявил о том, что меры поддержки предприятий, пострадавших в результате карантина, будут продлены как минимум до 1 июня. Затем решение будет приниматься по мере развития ситуации. Отсрочки в сфере налоговых и социальных выплат будут действовать до конца мая. При этом Филипп отметил теоретическую готовность властей задним числом заменить отсрочку полной отменой выплат за период карантина для предприятий в некоторых отраслях.

Ранее "Страна" сообщала, что во Франции зафиксировали минимальную смертность от коронавируса за 5 недель.