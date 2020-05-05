Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предлагает построить в Берлине памятник украинцам, погибшим во Второй мировой войне.

Об этом Кулеба сообщил в ходе телефонного разговора с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, сообщает пресс-служба МИД.

"В контексте 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, которую вскоре будет отмечать мир, Дмитрий Кулеба поднял вопрос сооружения в Берлине монумента украинцам, погибшим во Второй мировой войне. По его словам, такой монумент был бы достойным чествованием их памяти", - сказано в сообщении.

Напомним, также главы МИД Украины и ФРГ обсудили дальнейшие шаги, которые необходимо осуществить для воплощения решений саммита лидеров в Париже и подготовки к саммиту в Берлине.