В американском штате Флорида полиция задержала 42-летнего мужчину, который хотел провести неделю карантина, введенного из-за коронавируса, на закрытом острове парка развлечений Disney World.

Об этом сообщает Daily Star.

42-летний Ричард Макгуайер проник на территорию Disney Discovery Island и обустроил там лагерь. Остров находится в парке развлечений Disney World, но был закрыт еще в 1999 году. Мужчина планировал провести на нем неделю, к моменту задержания он пробыл там несколько дней.

По словам мужчины, парк, в котором он укрылся, является "тропическим раем". Полиция искала мужчину на вертолете и лодках, прежде чем обнаружить его.

Напомним, к лету число умирающих от коронавируса в США за сутки может удвоиться.