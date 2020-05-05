В США 42-летний мужчина пытался провести карантин на закрытом острове в парке Disney World
В американском штате Флорида полиция задержала 42-летнего мужчину, который хотел провести неделю карантина, введенного из-за коронавируса, на закрытом острове парка развлечений Disney World.
Об этом сообщает Daily Star.
42-летний Ричард Макгуайер проник на территорию Disney Discovery Island и обустроил там лагерь. Остров находится в парке развлечений Disney World, но был закрыт еще в 1999 году. Мужчина планировал провести на нем неделю, к моменту задержания он пробыл там несколько дней.
По словам мужчины, парк, в котором он укрылся, является "тропическим раем". Полиция искала мужчину на вертолете и лодках, прежде чем обнаружить его.
Напомним, к лету число умирающих от коронавируса в США за сутки может удвоиться.
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