Украина стоит на пороге масштабного экологического бедствия. Уровень воды в реке Десна (приток Днепра - Ред.), в пределах пунктов наблюдения в Чернигове упал до исторического минимума за минувшие 140 лет.

Об этом губернатор Черниговской области Андрей Прокопенко сообщил на своей странице в Facebook.

"По состоянию на утро сегодняшнего дня (4 мая - Ред.) имеем показатель 145 см над "0" поста. Хотя в последние дни в области прошли дожди, однако существенного влияния на проблему это не оказало. Уровень воды увеличился всего на 1 см и при благоприятной погоде может вырасти еще на 3-4 см.

Для сравнения - нормальным средним уровнем для Десны в этот период считается 680 см над "0" поста. Потому что обычно, ежегодно на этот период приходится пик весеннего половодья. Сейчас же метеорологи бьют тревогу - разница с нормой составляет более 5 метров. Подобная ситуация и на других территориях области.

Наводнение вообще отсутствует - ни в одном месте вода не вышла на поймы, нерестилищ нет, эффекта санитарной очистки реки тоже нет. Фактически, Десна питается исключительно от грунтовых вод. За 140 лет наблюдений такая ситуация зафиксирована впервые", - написал губернатор.

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