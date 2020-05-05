Военно-морская группировка США и Британии впервые за минувшую треть века вошла в Баренцево море. Уведомление о заходе кораблей было направлено в министерство обороны России еще 1 мая, уточнили в ВМС США. Это было сделано с целью избежать недопонимания, снизить риск и предотвратить случайную эскалацию напряжения.

О целях и задачах похода командование ВМС США сообщило в официальном Twitter.

"Эсминцы USS Roosevelt, USS Porter, USS Donald Cook и судно снабжения USNS Supply ВМС США, а также фрегат HMS Kent Королевского военно-морского флота Великобритании будут отрабатывать операции по обеспечению безопасности морского судоходства в сложных природных условиях за Северным полярным кругом", - рассказали в пресс-службе ВМС США.





"В эти непростые времена особенно важно обеспечивать постоянство наших операций на европейской сцене. Мы сохраняем приверженность делу продвижения безопасности и стабильности в регионе", - заявила командующая Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Лиза Франкетти.

Надводные суда ВМС США не заходили в Баренцево море с середины 1980-х годов.

Ранее "Страна" сообщала, что авианосная группа ВМС США зашла в Персидский залив на патрулирование.

Так же мы рассказывали, что на военном эсминце ВМС США зафиксировали вспышку коронавируса.