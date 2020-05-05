Авторитетная американская газета The New York Times стала лауреатом Пулитцеровской премии в номинации "Освещение международных тем" за "серию захватывающих материалов, раскрывающих хищническое поведение режима Владимира Путина".

Об этом сообщает официальный сайт Оргкомитета Пулитцеровской премии.

"Работа над публикациями потребовала "значительного риска", как говорится в обосновании вручения престижной награды. В числе удостоенных награды - статьи об отравлении болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева, об иучастии России в конфликтах в Ливии и Центрально-Африканской Республике, а также о бомбардировках российской авиацией больниц в Сирии.

Стоит отметить, что The New York Times не впервые получает эту награду за тексты о России.

Пулитцеровская премия - одна из самых престижных в США и в мире наград в области журналистики. Она вручается ежегодно с 1917 года за публикацию в каком-либо американском издании.

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