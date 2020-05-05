Не успела улечься первая волна радости после решения Кабмина о смягчении некоторых карантинных ограничений с 11 мая (но общем продлении до 22 мая - Ред.), как снова раздались тревожные звонки.

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан в своем Facebook заявил, что о полном снятии карантина можно будет говорить в июне или июле, а может даже и не раньше сентября.

"...хочу внести ясность по срокам карантина - официальное завершение карантинных ограничительных мер является последним, пятым этапом постепенного выхода. Поэтому о полном завершении карантина и возвращении к нормальному функционированию государства можно будет говорить в конце июня-июле, а может и в августе или сентябре - все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и статистики уровня заболеваемости / смертности от коронавируса.

Если бы сейчас полностью отменить карантин, то это означало бы полноценное восстановление работы общественного транспорта, работу ТРЦ, массовые контакты людей между собой. Такие вещи почти со 100% вероятностью могли бы привести к вспышке эпидемии и необходимости снова вводить жесткие карантинные мероприятия", - написал Василий Мокан.

Ранее "Страна" сообщала, что Минздрав заявил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом отменит смягчение карантина.