Глава американских компаний Tesla и SpaceX, знаменитый бизнесмен Илон Маск дождался очередного пополнения рядов своих наследников. Он стал отцом уже в шестой раз.

Об этом стало известно из его переписки в Twitter.

Отвечая на вопрос сотрудника официального клуба владельцев автомобилей Tesla из техасского города Остин по поводу новостей о малыше Илон Маск сначала ответил: "Через несколько часов!". А чуть позже бизнесмен добавил, что мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Матерью шестого ребенка Илона Маска стала канадская певица Клэр Буше, выступающая под псевдонимом Греймс. Для нее этот ребенок стал первым, а вот у самого Маска уже есть пять детей от бывшей жены Джастин.

Клэр Буше и Илон Маск вместе с весны 2018 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Илон Маск и глава Роскосмоса устроили перепалку в Twitter.