Тема скандальной работы ресторана "Велюр" во время карантина снова всплыла в публичной плоскости. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил о том, что Владимир Зеленский имел очень непростой разговор с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, которому и принадлежит ресторан.

Об этом чиновник заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом. Действительно, никому нельзя работать. Я надеюсь, что это будет примером для других народных депутатов, что если ты народный депутат, то не надо делать из себя какого-то царя или еще кого-то. Нельзя всем ресторанам работать, это означает, что и ресторанам, которые были связаны с одним из народных депутатов, также нельзя работать", - отметил Тимошенко.

По его словам, результатом этой беседы президента с нардепом стало то, что ресторан не работает.

"Как вы видите, ресторан не работает, я не знаю, работал ли он все это время или один день, или два, но он не работает. Жесткий разговор вылился в то, что, я надеюсь, для всей фракции и для других фракций это будет примером, что не надо так делать больше. Это была большая ошибка со стороны народного депутата", - добавил Кирилл Тимошенко.

Видео: Свобода слова на ICTV

Ранее "Страна" сообщала, что нардеп Тищенко заявил, что штраф за "Велюр" заплатит директор, а он сам будет кормить врачей до конца карантина.