Латвийская компания, которая потеряла из виду пятиметровый дрон, заявила, что организовала полет с целью побить мировой рекорд длительности пребывания в воздухе. Предыдущий полет аналогичного аппарата длился 54 часа.

Об этом сообщают "Вести".

Беспилотник весом 26 килограммов пропал 2 мая. Вероятно, когда находился на высоте около 200 метров. Запаса горючего ему хватит примерно на 90 часов. Так что у него есть все шансы побить рекорд.

Из-за сбежавшего беспилотника власти страны были вынуждены запретить использование воздушного пространства гражданскими лайнерами на высоте ниже 6 километров. Пока дрон не обнаружат, воздушное сообщение над Латвией будет ограничено, а рижский аэропорт и вовсе закрыт.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве используют дроны для дезинфекции.