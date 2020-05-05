Пауэрлифтер из Исландии Хафтор Бьернссон, который сыграл "Гору" Клигана в культовом сериале "Игра престолов", заявил о предстоящем выходе на ринг с самым сильным человеком 2017 года - британским боксером-тяжеловесом Эдди Холлом.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Это официально. Сентябрь 2021 года в Лас-Вегасе, штат Невада, Гора против Зверя. Следующие полтора года моей карьеры будут посвящены исключительно этой борьбе. Я не могу дождаться, когда моя семья выйдет на ринг, когда я свергну Эдди Холла", - написал он.

Бой назначен на сентябрь 2021 года, так как все спортивные мероприятия и массовые скопления людей отложены, пока мир борется с коронавирусом. Для 31-летнего Бьернссона это будет дебют в боксе, так как ранее он занимался пауэрлифтингом.

В 2018 году он также установил абсолютный рекорд в становой тяге, подняв штангу весом 501 килограмм. Тогда его признали самым сильным человеком года на планете.

Напомним, женился исландский спортсмен и актер Хафтор Бьернссон, которого все знают по роли правой руки Серсеи Ланнистер Горы из сериала "Игра престолов". Избранницей силача стала бывшая официантка и Instagram-модель Келси Хенсон.

Как сообщала "Страна", актер и пауэрлифтер Хафтор Бьернссон из Исландии публично заявил о том, что расправится с нападающим мадридского "Реала" и лидером сборной Португалии Криштиану Роналду, если тот забьет гол в ворота сборной Ирландии на Евро-2016