Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что лекарство ремдесивир потенциально может использоваться против COVID-19. Однако сейчас нет твердых доказательств его эффективности.

Как пишет "РИА Новости", заявление Райан сделала на брифинге в Женеве 4 мая.

По словам чиновника, ремдесивир участвует в "тестах солидарности", организованных ВОЗ в больницах по всему миру. В рамках этой программы врачи тестируют четыре лекарства и смешанные способы лечения COVID-19, чтобы выяснить наиболее эффективный из них.

"Согласно рандомизированным контрольным тестам, есть надежда на потенциальное использование этого лекарства", - сказал Райан.



Представитель ВОЗ сообщил, что организация выяснит у США более подробные данные, насколько это лекарство доступно и как оно показало себя в борьбе с коронавирусом.

Как писала "Страна", ремдесивир планировали завозить в Украину для лечения коронавирусных пациентов с тяжелой формой заболевания.

Мы также рассказывали, что во время испытаний в США препарат излечивал пациентов за 6 дней.