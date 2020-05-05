Украинские врачи испытывают нехватку необходимого оборудования для проведения достаточного количества ПЦР-тестов на коронавирус.

Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мы должны понимать, где делаются тесты. К сожалению, в наших больницах амплификаторов для ПЦР не было никогда, их всего несколько десятков на 1500 больниц. Когда мы рассчитывали стратегию тестирования, весь мир рассчитывал, что будут быстрые тесты у каждого семейного врача. Но сейчас ВОЗ, Испания, Франция, все отказались от быстрых тестов, все работают с ПЦР, и мы отчитываемся только про ПЦР-тесты", - заявил Ляшко.

По его словам, из-за отсутствия амплификаторов, тесты проводятся исключительно в лабораторных центрах бывших СЭС, где могут работать вирусологи в лабораториях с определенным классом защиты.

Ляшко отметил, что в Украине высокий показатель обнаружения больных коронавирусом.

"Во многих странах стремятся к выявляемости на уровне 3%, у нас сегодня выявляемость больше 10%, т. е. количество выявленных случаев из тех тестов, которые мы проводим. Мы более прицельно проводим тесты, например, 4 тыс. тестов провели, 400 случаев выявили", - добавил он.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины передало в регионы страны 867 тысяч ПЦР-тестов для обнаружения коронавируса.

Как сообщала "Страна", Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала Центру общественного здоровья Украины все необходимое для того, чтобы проводить тестирование на коронавирус. Тесты будут проводиться методом ПЦР.