Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мытье рук - одно из лучших средств против коронавируса. Глава ВОЗ образно назвал это простое средство водоразделом между жизнью и смертью.

Как сообщает "ТАСС", это мнение прозвучало в понедельник на брифинге. который прошел в Женеве.

"Одним из наилучших средств является одно из основополагающих: мытье рук. Простое мытье рук может стать водоразделом между жизнью и смертью, и оно остается одной из самых важных мер общественного здравоохранения для защиты людей, семей и обществ от заболевания COVID-19 и многих других болезней", - отметил Гебрейесус.

Глава ВОЗ также напомнил, что 5 мая по решению ВОЗ отмечается Всемирный день гигиены рук.

Кроме того, чиновник сказал, что многим жителям планеты обычное мытье рук не доступно.

"Мы должны помнить, что миллионы людей в мире не имеют возможности практиковать эту одну из основополагающих мер предосторожности", - констатировал гендиректор.

В мире менее двух третей учреждений здравоохранения имеют оборудование для мытья рук, а у 3 миллиардов людей отсутствует водоснабжение в домах и нет мыла. Чтобы остановить пандемию коронавируса или любую другую инфекцию, необходимо "резко увеличить инвестиции в мыло, доступ к воде и моющим средствам на основе спирта", сказал Гебрейесус.

Как писала "Страна", специалисты особенно настойчиво рекомендуют мыть руки после использования наличных денег и пластиковых платежных карт.

Мы также приводили мнение антрополога, согласно которому после пандемии люди привыкнут чаще мыть руки.