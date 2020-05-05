Американская сеть супермаркетов Costco ограничила продажу мяса до трех упаковок в одни руки из-за массового закрытия поставщиков мяса на фоне кризиса из-за коронавируса.

Об этом сообщает CNN.

Так, каждому покупателю позволят брать не более трех пакетов с говядиной, свининой или птицей в одни руки. Накануне такие же ограничения ввела сеть супермаркетов Kroger. Причиной такого шага называют банкротство некоторых поставщиков мяса. Другие фермы просто испытывают дефицит работников на фоне коронавируса, поэтому не могут выполнять норму.

Однако спрос на запасы продуктов продолжает расти, так как многие американцы вынуждены сидеть дома из-за высокого риска заразиться коронавирусом - страна является лидером заболеваемости в мире.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, которым приравнял заводы по переработке и производству мяса к предприятиям Министерства обороны. Таким образом он позволил им продолжать работу в условиях карантина

Как сообщала "Страна", в США из-за пандемии коронавируса ежедневно планируют усыплять порядка 160 тысяч поросят. Дело в том, что многие крупные мясозаготовительные предприятия закрылись на карантин, а у фермеров не хватает средств на содержание животных, когда они вырастают и становятся слишком большими.