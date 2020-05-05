Власти Финляндии приняли решение открыть границы с 14 мая, передает РИА Новости со ссылкой на финляндский Кабинет министров.

При этом выездной туризм за границу пока не рекомендуется, отметили власти.

Кроме того, с 1 июня будет разрешено проведение спортивных мероприятий, рассказали в кабмине. В это же время начнется постепенное открытие предприятий общественного питания, учреждений культуры и спорта, реабилитационных и других помещений. Кроме того, будут разрешены мероприятия численностью до 50 человек.

С сегодняшнего дня в стране открываются библиотеки для выдачи книг.

В то же время, организация крупных публичных мероприятий и собраний более 500 человек запрещена до 31 июля.

Ранее сообщалось, что в Финляндии школы откроются через две недели.

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