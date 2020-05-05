Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, насколько и почему опасно самовольно пить антибиотики, даже в целях профилактики коронавируса.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Так, читатель спросил у Комаровского, можно ли самовольно пропить курс антибиотиков в целях профилактики от коронавируса, исходя из того, что лечащий врач спрашивающего назначает этот способ лечения при любой затяжной простуде, чтобы избежать осложнений.

"Ни в коем случае нельзя это делать! Утверждение, что антибиотики обладают профилактическим действием при вирусных инфекциях - один из самых больших мифов нашей медицины. Более того, уже доказано, что антибиотики, которые принимаются профилактически, не уменьшают, а наоборот, увеличивают вероятность бактериальных осложнений. Чем активнее используются антибиотики - особенно без повода, - тем выше вероятность того, что будут распространены бактерии, устойчивые к огромному количеству лекарственных препаратов", - ответил Комаровский.

По его словам, именно поэтому Всемирная организация здравоохранения выпустила информационную справку о том, что профилактическое употребление антибиотиков несет больше вреда, чем пользы - как для конкретного организма, так и всему человечеству, повышая устойчивость бактерий к данному препарату.

Также врач отметил, что никогда нельзя самовольно употреблять антибиотики

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"Хочу обратить ваше внимание: никогда нельзя использовать антибиотики в порядке самолечения. Каждый антибиотик имеет свои характеристики: есть антибиотики, которые убивают бактерии, есть те, которые не дают бактериям размножаться, есть антибиотики, несовместимые с другими лекарствами, и так далее. Если вы не врач и не обладаете специальными знаниями, то все эти особенности вы знать не можете", - добавил он.

Напомним, в условиях отсутствия вакцины коронавирус во всем мире лечат уже опробованными препаратами от вирусов. например, в США - лекарствами от Эболы и малярии. В Киеве больные Covid-19 находятся на лечении в Александровской больнице, которую охраняют наряды Нацгвардии.

Как сообщала "Страна", украинцам рассказали, в каких случаях действительно необходимо применять антибиотики. Несмотря на распространенное мнение, пользоваться этим лекарством при любом недуге может быть не только не действенно, но и опасно.