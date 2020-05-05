Киностудия The Walt Disney назвала имя режиссера новых фильмов по вселенной "Звездных войн". Им станет лауреат премии "Оскар" за фильм "Кролик Джоджо" Тайка Вайтити. Об этом сообщается на сайте проекта.

Отмечается, что Вайтити снял финальный эпизод сериала "Мандалорец". Он будет не только режиссером, но и автором сценария продолжения саги. Соавтором станет шотландская сценаристка Кристи Уилсон-Кернс. Она получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и была номинирована на "Оскар" за работу над фильмом "1917".

Кроме того, американский драматург Лесли Хэдланд разрабатывает новый сериал вселенной "Звездных войн", который пока не имеет названия. Помимо этого, она будет исполнительным продюсером и шоураннером этого проекта.

Даты выпуска проектов Вайтити и Хэдланд пока не анонсированы.

Тайка Дэвид Вайтити родился 16 августа 1975 года в Веллингтоне. Отец из племени маори, мать - еврейка (предки со стороны матери происходили из Новозыбкова, Брянская область, Россия). Вайтити окончил Университет королевы Виктории в Веллингтоне. Вместе с Джемейном Клементом образовал комедийный дуэт "The Humourbeasts" и только потом попробовал свои силы в кино.

Ранее сообщалось, что недавно от коронавируса умер 76-летний британский актер из "Звездных войн".

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