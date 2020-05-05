Пандемия коронавируса может изменить привычки людей по всему миру. После ее окончания жители разных стран станут чаще мыть руки и отвыкнут трогать лицо.

Об этом в комментарии "Мосленте" сказал руководитель Центра городской антропологии в КБ "Стрелка" Михаил Алексеевский.

По словам ученого, вероятно, привычка соблюдать правила гигиены будет транслироваться следующим поколениям, так как вспышка коронавируса поменяет жизнь многих, заставив задуматься о защитных мерах для организма.

Алексеевский уверен, что даже Вторая мировая война не дала такого эффекта.

Во всех странах теперь начнут прилежно мыть руки. Также люди пересмотрят практику телесного контакта и взаимодействия. В Италии, например, вместо привычных объятий и поцелуев в щеку при встрече теперь станут здороваться другими способами. Ученый аргументировал свой прогноз тем, что в странах, где приняты более отстраненные приветствия (скажем, в Японии), коронавирус получил меньшее распространение.

Также руководитель Центра городской антропологии считает, что эпидемия коронавируса может привести к позитивным изменениям в обществе, вызвав активизацию благотворительности и волонтерства.

Из негативных последствий специалист назвал рост недоверия.

"Если все это пойдет развиваться дальше, то любой чужой будет восприниматься как источник потенциальной опасности", - сказал Алексеевский.

Ранее "Страна" приводила прогноз эксперта в области моды, согдасно которому после пандемии коронавируса люди станут покупать меньше одежды и тщательнее ее выбирать.

Также мы писали, как болезнь и карантин отразятся на украинском экспорте.