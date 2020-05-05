Украинцам рассказали об опасности клещей, которые в этом году из-за теплой зимы проснулись гораздо раньше положенного.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.

"За три месяца 2020 года в Украине зафиксировано 236 случаев болезни Лайма. В течение 2019 было зарегистрировано 4 482 случая болезни Лайма среди украинцев. В частности, 833 случая зафиксировали в сельской местности, а 490 - у детей до 17 лет", - указано в сообщении.

Медики рассказали ,что так называемая болезнь Лайма или клещевой боррелиоз / Лайм-боррелиоз - инфекционное трансмиссивное заболевание, возбудитель которого переносят иксодовые клещи.

Чаще всего болезнь они подхватывают при паразитизме у птиц и мелких млекопитающих. Наиболее опасны и активны насекомые с мая по ноябрь, именно в это время фиксируют наибольшее количество заболеваний.

Инкубационный период составляет от 1 до 45 дней (7-14 в среднем). Восприимчивость людей к заболеванию довольно высокая. Так, вероятность укуса клеща и заражения болезнью Лайма самая высокая среди людей, которые много времени находятся на открытом воздухе, особенно в лесах и лесопарках. От больного к здоровому человеку возбудитель не передается, поэтому эпидемия украинцам не угрожает.

Поздняя, ​​или хроническая болезнь Лайма возникает спустя месяцы или даже годы после заражения. В этом случае появляются неврологические и ревматологические болезни с поражением опорно-двигательного аппарата, что может выражаться в артритах или влиять на нервную систему. Это приводит к таким болезням, как нейроборелиоз и хронический атрофический акродерматит.

При этом после укуса такого клеща и излечения от болезни иммунитет к ней не появляется и в любой момент можно заразиться повторно.

Напомним, в киевских парках обнаружены зараженные иксодовые клещи.

Как сообщала "Страна", в Японии смертельно опасный клещ сбежал от ученых во время научной пресс-конференции. Насекомое, которое является переносчиком буньявируса, было представлено научной общественности и журналистам на конференции в префектуре Миядзаки. Когда один из ученых для наглядности решил подцепить клеща пинцетом, тот исчез. Поиски насекомого в аудитории, где проходило мероприятие, не увенчались успехом.