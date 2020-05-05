Карантин до 22 мая: что дальше?

Карантин продлили еще раз. Вчера правительство неожиданно для многих приняло решение о том, что вынужденный простой страны продлится до 22 мая. В принципе, такое решение можно было ожидать, но логичнее было предположить, что его вынесут через неделю, накануне окончания прежнего срока карантина. Однако в этот раз о продлении объявили заранее.

Кабмин объяснил это тем, что вместе с пролонгацией карантина объявлено и о тех ослаблениях, которые последуют с 11 мая, – поэтому предпринимателям дали время подготовиться. Поскольку ситуация с рынками показала: объявление о разрешении работать еще не означает, что работа действительно возобновится.

Правда, в ситуации с рынками якобы все решается индивидуально – мол, если рынок готов, его открывают, если нет – то нет. Однако, исходя из этой логики, в Киеве вообще нет рынков, которые соответствуют правительственным требованиям по эпидемической безопасности. Хотя понятно, что столичные рынки готовы не хуже, чем большинство провинциальных, которые уже открылись.

Так что дело не в рынках, а в киевской власти. Вчера Виталий Кличко пришел на Кабмин и стал рассказывать о том, что от коронавируса умрут более миллиона человек. Исходя из этого, а также из предыдущей практики, можно сделать вывод, что мэр продолжает настаивать на жестком карантине – а значит, не факт, что с 12 мая в столице заработают летние площадки кафе, библиотеки и парикмахерские, то есть все то, что будет разрешено по всей стране.

Возникает вопрос: почему Кличко оказался самым рьяным поборником карантина? Да, Киев находится на втором месте по заболеваемости, но речь идет об абсолютных цифрах. Если же составить рейтинг по количеству заболевших относительно численности населения, то столицу обойдет не только Черновицкая область, но и Тернопольская с Ивано-Франковской, и, возможно, несколько небольших центральных областей. При этом обеспеченность койко-местами в инфекционных отделениях у Киева выше, чем у остальных регионов.

Поэтому статистика тут ни при чем. Дело в самом Кличко. Либо в его политтехнологах, которые посоветовали настаивать на жестком карантине несмотря на непопулярность этой меры. И посоветовали сделать срок максимально длительным (но не дольше, чем до октября) – с тем, чтобы ни у одного из потенциальных конкурентов в борьбе за пост мэра не было возможности провести полноценную избирательную кампанию.

Президент разгромил медреформу. И что?

Медреформу критиковали многие. Но мало кто делал это так резко, как вчера президент.

Владимир Зеленский рассказал всей стране о том, что в результате второго этапа медреформы останутся без работы 50 тысяч врачей, закроются 332 больницы, увеличится детская смертность, будут огромные проблемы с туберкулезом и психическими заболеваниями.

И это как раз тот случай, когда с властью не поспоришь. Все это можно слушать и удивляться двум вещам.

Первое – это то, что для понимания вышеперечисленных проблем власти понадобился целый месяц с начала реформы. А когда до этого в течение нескольких месяцев врачи рассказывали то же самое – этого нельзя было ни услышать, ни прочесть. После десятков публикаций и интервью со специалистами нельзя было дать команду подготовить справку с цифрами, сколько стоят лечение инфаркта или роды по прайсу Национальной службы здоровья и сколько - в частных клиниках, сколько выделялось на тубдиспансеры, психиатрические лечебницы и детские областные больницы в прошлом году и сколько - в нынешнем.

Такую справку с десятком цифр можно было подготовить за один день – и еще до начала второго этапа медреформы понять, что начинать ее нельзя.

Другое дело, что вчера президент раскритиковал реформу как мало кто до него, а реформа тем временем продолжается. Зеленский лишь дал указанием чиновникам проработать варианті решения вопроса. Но что по итогу они наработают - пока непонятно.

Как уже писала "Страна" наиболее рабочим вариантом является приостановка реформы до 1 января. А за это время ее "доработать". Но как можно "доработать" то, что изначально пагубно?

Социология: народу нужны другие "слуги"

Вчера, после значительного "карантинного" перерыва, появились результаты социологического опроса со свежими рейтингами политиков и партий. На глобальное исследование в условиях карантина (4 тысячи телефонных звонков) решился КМИС. И его результаты показали, что Зеленский вместе со "Слугой народа" продолжает терять прошлогодние позиции. Причем партии это касается даже в большей мере, чем самого президента.

За Зеленского готовы голосовать 42 с половиной процента из тех, кто пришел бы на выборы и не испортил бюллетень. В сравнении с первым туром президентских выборов у Зе существенный прирост. Хотя, если сравнивать с рейтингами осени прошлого года, то у него налицо падение.

А вот у партии все плохо. Ее 32% можно сравнить только с 43%, которые были набраны летом. И потеря 11% за десять месяцев – это очень много. Хотя в случае со "слугами" – вполне справедливо: ведь уже были и "анал табу", и история с изнасилованием несовершеннолетней, и коррупционные скандалы. Тут скорее стоит удивляться стойкости трети населения страны, которые еще видят у монобольшинства что-то положительное.

Впрочем, вчерашняя социология показала, что монобольшинство – это уже история. Если бы выборы прошли в воскресенье, то "Оппозиционная платформа", "Евросолидарность" и "Батькивщина" набрали бы вместе больше 40%. И "слугам" пришлось бы формировать коалицию с кем-то из них.

А потому с большой вероятностью можно говорить о том, что прогнозы насчет осеннего роспуска парламента не подтвердятся. Каковы бы ни были нынешние "слуги", столько их у Зеленского уже никогда не будет.

И досрочные выборы в Раду могут состояться только в одном случае - если сам Зеленский решит уйти.

Почему Тимошенко задекларировала миллионы?

Вчера четвертый по популярности украинский политик Юлия Тимошенко опубликовала свою декларацию о доходах, в которой впервые за все время ее пребывания в политике показаны значительные цифры – 148 миллионов гривен. Одним махом Юлия Владимировна перепрыгнула из списка самых бедных народных депутатов в число самых богатых. А поскольку никто не сомневался, что и раньше она на самом деле была среди самых богатых, то возникает только один вопрос: почему лидер "Батькивщины" все-таки решила стать легальной мультимиллионершей.

С одной стороны, ей, конечно, было не слишком приятно, когда каждый апрель СМИ посмеивались над нищенскими декларациями человека, у которого за плечами около 5 лет работы в газовом бизнесе и более 20 лет в политике.

С другой, традиционный сельский электорат "Батькивщины" предпочитает видеть лидера с маленькими доходами – "человека из народа". Но Тимошенко решила этими предпочтениями пожертвовать.

Не исключено, что "Батькивщина" планирует менять электоральную ориентацию. Рывок Петра Порошенко, "Евросолидарность" которого за последние месяцы прибавила около пяти процентов, показал, с кем нужно бороться. А для того, чтобы отбирать голоса у Порошенко, нужно браться за городской электорат Запада и Центра – то есть за тех, кто читает декларации политиков и ни за что не поверит в копеечные доходы политика.

Менять ориентацию тем более нужно, что сельский электорат в привычном патриархальном варианте после введения рынка земли начнет быстро исчезать. И для выживания на политическом Олимпе нужна понадобится другая ниша.

Почему Запад опять "вписался" за Сытника?

Запад тем временем пытается вновь показать украинской власти ее место.

Вчера появилось еще одно заявление в поддержку главы НАБУ Артема Сытника – теперь подписанное всеми послами стран "Большой семерки". Как оказалось, Штаты, Канада, Япония и прочие гиганты мировой экономики продолжают поддерживать "независимые антикоррупционные учреждения" внутри Украины, а закон, направленный на снятие Сытника, считает угрозой всем реформам в нашей стране.

Когда читаешь такие тексты, сразу понимаешь, что их авторы не нашли время на то, чтобы ознакомиться с тем, о чем они пишут. Иначе они поняли бы, что противоречат сами себе. Ведь в законопроекте, о котором идет речь, нет ни слова о Сытнике – там прописана возможность уволить главу НАБУ, если доказано его коррупционное деяние.

Так что получается, что власти ведущих государств мира поддерживают антикоррупционные учреждения, но не поддерживают борьбу с коррупцией в этих учреждениях.

Впрочем, в последнее время в заявлениях западных посольств вообще немного логики – по крайней мере публичной. Непублично-то всем понятно, что Сытник – это "свой сукин сын" для Запада, потому его и спасают. Тем более – в ситуации, когда другие "сукины сыны" (вроде Рябошапки и Гончарука) свои должности потеряли.

Однако то, что заявления иностранцев в поддержку главы НАБУ стали появляться так часто – это плохая новость для Сытника. Она означает, что Банковая действительно приняла решение его убирать, и Запад лихорадочно пытается остановить этот процесс. Но пока, видимо, не получается.