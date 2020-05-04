Власти Чехии, которые значительно ослабят карантин на следующей неделе, с 11 мая разрешили въезд в страну гражданам стран, не входящих в состав Евросоюза и имеющим разрешение на работу. Речь идет прежде всего о работниках, занятых в сельском хозяйстве и в медицинских учреждениях.

Об этом сообщает сайт Рен-ТВ.

С предложением разрешить въезд в республику граждан стран, не входящих в ЕС, выступило министерство внутренних дел. В ведомстве считают, что мигранты смогут принять участие в начавшихся сезонных работах в сельском хозяйстве, а также помочь в больницах и иных медицинских и социальных учреждениях.

Также власти Чехии объявили о возобновлении с 11 мая международных автобусных и железнодорожных перевозок.

В стране с 12 марта действовал режим чрезвычайного положения, а также запрет на въезд иностранцев, не имеющих разрешения на долговременное или постоянное проживание.

Ранее "Страна" писала, что украинских трудовых мигрантов ждут на работы в Австрии и Финляндии.

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